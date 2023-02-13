Карты Таро сулят Тельцам мистические знаки.

Во вторник, 14 февраля, Девы будут купаться в деньгах. А вот Овнов в День всех влюбленных ждет разгромный скандал. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро от УНИАН.

Овен

Овнам стоит ждать неприятностей. Вы рискуете рассориться со своей второй половинкой в пух и прах. Постарайтесь меньше нервничать.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам мистические знаки. Возможно, вы в шаге от большой ошибки и можете сбиться с пути. Внимательно смотрите по сторонам и слушайте все, что вам говорят.

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Близнецы

Близнецам стоит отправиться на шоппинг и обновить свой гардероб. Смена имиджа пойдет вам на пользу.

Рак

Карты Таро пророчат Ракам свидание. Не отказывайтесь от отдыха в приятной компании, а если вас никто никуда не приглашает, берите инициативу в свои руки.

Лев

Львы могут рассчитывать на приятные сюрпризы. Возможно, кто-то решит вас порадовать и удивить щедростью.

Дева

Дев ждет золотой дождь. И пока все будут радоваться романтике, вы сможете существенно разбогатеть.

Весы

Весы могут ждать хороших новостей. Судьба решила их порадовать, можете не ждать неприятностей, они вам не грозят.

Скорпион

Карты Таро сулят Скорпионам суматоху. С утра на вас навалится много дел, но к вечеру буря утихнет.

Стрелец

Стрельцам стоит планировать свое будущее. Вы будто бы витаете в облаках и совсем не переживаете о том, что вас ждет в дальнейшем. Это рискованно.

Козерог

Карты Таро пророчат Козерогам небольшие споры. Вы можете пострадать из-за своей вспыльчивости. Однако всех проблем можно избежать, если вы сумеете промолчать.

Водолей

Водолеям не стоит рисковать. Откажитесь от поездок на авто и внимательно переходите через дорогу. Возможно, вы можете пострадать.

Рыбы

Рыбам не стоит ждать от этого дня чего-то особенного. Рутина проглотит вас с головой. Однако не стоит огорчаться, все лучшее впереди.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака добьются небывалого успеха на работе.

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