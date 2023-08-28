День обещает быть не самым легким, но есть и позитивные моменты.

Эзотерики рассказали, что вторник, 29 августа, принесет всем знакам Зодиака. Подробный гороскоп для каждого из вас - читайте далее.

Овен

В этот день вы захотите сбежать ото всех и побыть наедине с собой. На самом деле, это очень хорошая практика для тех, кто хочет разобраться в себе. Она вам не помешает.

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Телец

Вы привыкли к стабильности, поэтому непредвиденные обстоятельства выбивают почву из-под ваших ног. Постарайтесь не нагнетать обстановку, лучше сконцентрируйтесь на чем-то хорошем.

Близнецы

В вас очень долго спала страсть к жизни и к любимому человеку. Завтра она проснется и обретет такую силу и мощь, что вы будете готовы на все. День обещает быть очень интересным.

Рак

Вы можете черпать вдохновение из разных источников, однако порой вы ленитесь. Именно поэтому вам может казаться, что в вашей жизни все не так, как должно быть. Подумайте об этом.

Лев

В вашей жизни назревают глобальные перемены. Напряглись? А зря. Можете выдохнуть с облегчением, так как все они будут связаны только с хорошими событиями. Ваша жизнь начинает налаживаться.

Дева

Вы внезапно можете испытать страх. На самом деле, он ничем не обоснован, просто в этот день проявится ваша тревожно-мнительная натура. Постарайтесь гнать прочь плохие мысли.

Весы

Вам предстоит принять важное решение, однако сделать это будет сложно. Виной тому внутренние колебания, которые часто не дают вам покоя. Полагайтесь на свою интуицию.

Скорпион

Не все разговоры с окружающими в этот день будут приятными. Однако астрологи советуют вам не принимать все близко к сердцу. Мнение людей не всегда соответствует реальности.

Стрелец

Каждый конец - это начало чего-то нового. Поэтому смело отпускайте прошлое и идите навстречу своим мечтам и целям. У вас все получится, если вы наконец-то освободитесь от того, что тянет вас вниз.

Козерог

В вашей жизни произойдут позитивные события, которые приблизят вас к цели. Вы получите то о чем давно мечтали. Однако не стоит полагаться только на судьбу, продолжайте усердно работать.

Водолей

Перед вами откроются новые горизонты. Очень важно, чтобы вы воспользовались шансом, предоставленным вам самой Вселенной. Он поможет вам реализоваться.

Рыбы

А вот Рыб в этот день ждет болезненное расставание, которое способно вогнать их в продолжительную депрессию. Звезды советуют вам обратиться за помощью к близким, они подставят вам свое плечо.

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