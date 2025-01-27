Мольфар назвал варианты подарков.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН рассказал, что можно подарить любимому человеку на День всех влюбленных, 14 февраля.

По его словам, существуют магические подарки, которые способны усилить энергетическую связь между влюбленными сердцами именно в День святого Валентина. Этот особый день имеет чрезвычайную магическую силу - энергетические порталы открываются, и подарки, выбранные с любовью и мудростью, становятся настоящими талисманами для ваших отношений.

Натуральные камни и кристаллы

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Розовый кварц - камень безусловной любви. Он раскрывает сердце для принятия и отдачи чувств, исцеляет эмоциональные раны и усиливает романтическую связь.

"В моей практике была пара, которая носила парные кулоны из розового кварца - их отношения расцвели, как весенний сад", - говорит мольфар.

Аметист - защитник верности и духовной связи. Он очищает ауру от негатива и создает защитное поле вокруг пары. Особенно сильным будет сочетание аметиста в серьгах и запонках.

Нефрит - камень гармонии и процветания. Он балансирует мужскую и женскую энергии, приносит достаток в дом. Браслеты из нефрита для обоих партнеров создают мощный энергетический контур.

Изделия ручной работы

Плетеные браслеты дружбы из натуральных нитей - каждый узелок впитывает энергию любви того, кто создает. Можно заказать их у мастера, который работает с лунными циклами.

Вязаные шарфы и свитера - тепло рук мастера остается в каждой петле, согревая сердца влюбленных.

"В моей практике есть случаи, когда такие подарки спасали отношения от охлаждения", - добавил эксперт.

Керамические чашки с авторской росписью - они сохраняют энергию создателя и заряжают ежедневные ритуалы питья чая или кофе особым смыслом.

Живые растения и цветы

Орхидеи - символ утонченной страсти и изысканности чувств. Они создают в доме особое энергетическое поле, способствующее романтике и взаимопониманию.

Розы в горшках - их корни символизируют глубину чувств, а цветение - постоянное обновление любви. Ухаживая за таким растением вместе, пара учится заботе друг о друге.

Бонсай - миниатюрное дерево жизни, несущее мудрость веков. Оно учит терпению и умению видеть красоту в мелочах.

Натуральные ароматы и эфирные масла

Ваниль - пробуждает чувственность и страсть. Аромалампа с ванильным маслом создаст атмосферу интимности и доверия.

Жасмин - цветочный афродизиак, открывающий сердце для романтических переживаний. Особенно сильным будет сочетание с розовым маслом.

Лаванда - успокаивает эмоциональные бури и гармонизирует отношения. Саше с лавандой под подушкой принесет мирные сны и светлые мысли о любимом человеке.

Предметы в форме сердца из натуральных материалов

Деревянные шкатулки хранят совместные воспоминания и мечты. Особенно ценными являются изделия из дуба и липы, заряженные лунным светом.

Каменные подвески - они становятся мощными оберегами, особенно если освятить их в день полнолуния. Лучше всего выбирать оникс или агат.

Металлические медальоны - серебро и медь особенно хорошо проводят энергию любви. В них можно хранить фотографии или локоны друг друга.

По словам Гордеева, важно помнить, что сила подарка умножается, если:

вы выбираете его с чистыми помыслами и открытым сердцем

покупаете в первые часы после восхода солнца

заворачиваете в натуральные ткани

говорите особые слова благодарности перед дарением

"До 14 февраля остается драгоценное время. Я вижу, как много пар сейчас в поисках идеального подарка. Используйте это время мудро - прислушайтесь к своему сердцу и энергетическим вибрациям выбранных предметов. Помните, что самый сильный магический подарок - это тот, который вы выбираете с любовью и чистыми намерениями. Пусть ваши подарки станут проводниками светлой энергии любви, создавая вокруг вас поле гармонии и счастья. А я, как ваш проводник в мире тонких энергий, всегда готов помочь советом и поддержкой на пути к настоящей любви", - подытожил мольфар.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord13

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