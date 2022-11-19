Астрологи предупреждают Скорпионов и Козерогов о том, что у них будет непростой период в конце года.

Астрологи рассказали, что представителей двух знаков Зодиака ждут испытания в декабре этого года. Напрячься придется Скорпионам и Козерогам. Чего им ждать - читайте в материале УНИАН.

Скорпион

Представителей этого знака Зодиака ждут неприятности в сфере карьеры и работы. Могут быть какие-то проблемы с выплатой заработной платы, неприятные ситуации в коллективе или потребность выполнять какие-то не очень приятные задания. Это все станет причиной сильного стресса.

Скорпионам звезды советуют расслабиться и стараться монотонно решать все проблемы, не отдавая им свои эмоции.

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Козерог

Козероги могут уже с первых чисел декабря столкнуться с испытаниями в виде каких-то задач, которые сложно выполнить. Например, им придется договориться о встрече с человеком, который не хочет идти на контакт.

Хлопоты будут и на личном фронте - близкий человек Козерога может заболеть или попасть в неприятную ситуацию, ему потребуется помощь. Прямо перед Новым годом представители данного знака Зодиака ощутят моральное истощение и хандру.

Напомним, названы три знака Зодиака, которым на следующей неделе будет непросто.

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