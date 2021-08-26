Согласно мифологии, змея - символ мудрости и плодородия

Змея - неоднозначный символ, который имеет много трактовок. Пресмыкающееся фигурирует во многих религиях и олицетворяет кардинально разные образы. Астрологи утверждают, что увидеть змею во сне может каждый, важно обращать внимание на ее поведение. Ранее мы рассказывали о том, к чему снится беременность, а сегодня предоставим толкования снов со змеями.

Что значит когда снится много змей - общие значения

Сонник Миллера говорит, что большое количество пресмыкающихся - символ приближающейся опасности. Кроме того, кто-то из вашего окружения - предатель.

Ванга утверждала, что змеи во сне - это враги в жизни, которые ждут удобного момента, чтобы напасть на вас. Будьте внимательны и перестаньте слепо доверять людям - рискуете попасть в беду.

Нострадамус считал, что змеи во сне предупреждают о грядущем предательстве, болезни и хитрости. Присмотритесь к тем, с кем общаетесь и подумайте, не плетут ли против вас интриги.

К чему снятся змеи женщине и мужчине

Сначала разберемся с размерами: сонники Миллера и Ванги утверждают, что любая змея - это обман. Маленькие существа - к небольшим неприятностям, большие - к крупному предательству.

Читайте такжеАстрологи рассказали, как быстро влюбить в себя мужчин разных знаков ЗодиакаЖенщины, увидевшие во сне змею, могут в жизни переживать за своего ребенка или за кого-то из близких. Специалисты по снам не рекомендуют слушать советы других людей и отказываться от своих решений. Укусила во сне дохлая змея - дорогой вам человек покажет свое истинное лицо.

Если мужчине снится змея, то стоит обращаться к соннику Фрейда. Психотерапевт утверждал, что змей - это фаллический символ. Опасаться нечего - сон лишний раз напоминает мужчине о его сексуальности и силе.

Укусила змея во сне - что это значит

По соннику Миллера - враги нашли у вас слабое место и "бьют" в него, даже если вы пока что этого не чувствуете. Тем не менее, если змея нападает, но не кусает - вы будете пытаться самостоятельно справиться со своими проблемами (душевными или материальными). Ванга поддерживает и дополняет - вы не сможете противостоять беде и не узнаете, кто именно предал.

Великий Нострадамус считал, что быть во сне укушенным змеей - значит в жизни столкнуться с неприятностями, не исключено влияние черной магии. По другим трактовкам укус змеи значит политические коллапсы.

Фрейд в свое время сказал, что такой сон - к измене. Сексуальные отношения будут разрушены третьим лицом.

Приснилась мертвая змея - толкование сна

Змея ужалила другого человека и была убита - вы обидите кого-то из близких. Если во сне вы видите змей, которые пытаются вас ужалить, и убиваете их - значит в жизни раскроете заговор и сможете избежать неприятностей - так говорит сонник Миллера.

Ванга считала, что увидеть во сне мертвую змею - к смерти кого-то из родных. Толкование Нострадамуса похоже - человеку угрожает серьезная опасность.

Все сонники сходятся в одном - убить змею во сне - значит в жизни одержать победу над трудностями. Выделяется только сонник Фрейда - в нем сказано, что любой контакт со змеей - к развитию сексуальных отношений с тем, кто вам нравится.

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Автор: Кристина Кащавцева