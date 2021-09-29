В христианстве имя Вера относится к трем главным благодетелям – Вера, Надежда, и Любовь.

Несмотря на то, что имя Вера принято считать русским, на самом деле оно имеет греческое происхождение. Ангелом хранителем и покровителем девушек с таким именем является мученица Вера Римская.

Ранее мы рассказывали, какое значение имени Кристина известно и что ждет по судьбе его обладательницу.

Тайна имени Вера - положительные и отрицательные черты характера

Данное имя очень сильное по энергетике, оно наделяет девушек силой и неоднозначными способностями. Веры, обычно, целеустремленные, чувственные, смелые, решительные и самодостаточные. Обратной стороной медали являются такие качества, как: самолюбие, излишняя восприимчивость, высокомерие и непослушание.

Несмотря на то, что Вера поступает только так, как сама считает нужным, не обращая внимания на общественное мнение, она очень преданна. Чтит семью и родных, будет хорошим другом и верной спутницей.

Достоинством Веры можно назвать ее принципиальность и силу духа. Благодаря упорству и готовности трудиться, девушка с таким именем всегда добивается желаемого.

К тому же, Вера презирает тех, кто наживается на других людях. Не приемлет ситуаций, в которых сильные обижают слабых и достигают успеха за счет чужих страданий. Вера - отважный воин, готовый защищать тех, кто не может постоять за себя.

Что значит имя Вера - влияние имени на личную жизнь

Естественно, что на ситуацию в любви влияет не только имя, но и дата рождения, знак Зодиака и жизненная позиция конкретного человека. Тем не менее, абсолютно точно Вера пользуется популярностью у мужчин уже со школы. Причина кроется в природном обаянии девушки с таким именем. Вера красноречива, обаятельна и коммуникабельна. Ей не нужно ничего делать, чтобы понравиться противоположному полу.

Читайте такжеГороскоп для Овна в октябре: что обещают звезды в любви, здоровье и карьереБудучи популярной, Вера не бросается в объятия каждого встречного - партнера выбирает осторожно. Во-первых, потому что у нее есть целый ряд критериев, которым мужчина должен соответствовать. Во-вторых, ей важно, чтобы спутник не испортил ее репутацию, а, наоборот, вызывал одобрение в глазах окружающих. Хотя, в зрелом возрасте это качество исчезает - женщина ориентируется только на свои убеждения.

Вера не прощает измен и считает, что предательство недопустимо. Сама тоже остается верной. Даже в пучине конфликтов и ссор Вера остается преданной и до последнего старается уберечь семью от развода.

Значение имени Вера - совместимость с мужскими именами

Выйти замуж, быть счастливой, понятой и любимой у Веры получится с мужчиной по имени Дмитрий, Эдуард, Святослав, Валерий, Август, Александр, Артур, Михаил или Тимур.

Яркий и страстный тандем, который будет приятным, но не приведет к браку, возможен с мужчиной по имени Максим, Родион, Сергей, Эрик или Арсений.

Если мужчину зовут Тарас, Юлий, Федор, Аким или Никита, связываться с ним не стоит - специалисты по именам считают, что отношения не сложатся удачно.

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Автор: Кристина Кащавцева