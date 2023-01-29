Что нельзя делать после захода солнца, чтобы не навлечь на себя беду - узнайте в материале УНИАН.

Каждое время суток в эзотерике считается по-своему особенным, заход солнца - не исключение. Издавна наши предки знали, что тьма, которая наступает после того, как солнечный диск исчезает за горизонт, несет в себе множество опасностей. УНИАН расскажет, почему после захода солнца нельзя выходить на улицу и какие еще существуют запреты.

Ранее мы рассказывали, что означает, если птица ударилась в окно и улетела, или просто стучит в стекло.

Что нельзя делать после захода солнца - основные запреты

Многие годы наши бабушки и дедушки верили в народные поверья - по ним ориентировались в жизни и знали, чего нельзя делать, чтобы не навлечь неприятности на свою семью. Некоторые подобные суеверия касаются и захода солнца, УНИАН разобрался, что какие действия запрещено совершать в это время суток.

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Считать деньги

Популярная примета говорит о том, что после того, как солнце уйдет за линию горизонта, нельзя доставать кошелек и пересчитывать в нем деньги. Также запрещено брать купюры в руки или класть их на стол. Человека, который ослушается, ждут неприятности в финансовой сфере - вплоть до тотальной нищеты. Этот аргумент полностью отвечает на вопрос о том, почему нельзя считать деньги после захода солнца.

Купаться в открытых водоемах

Считается, что в речке, озере или пруду обитает Водяной - существо из славянских мифов и легенд. Оно хранит покой водной глади и всех обитателей стихии, но если Водяного потревожить ночью, он может утащить наглеца за собой под воду. Кроме него в воде живут и русалки - нимфы, которые представляют опасность, в основном, для мужчин.

Париться в бане

Славяне верили, что в бане живет определенная сущность - домовой, который оберегает место чистоты духа и тела. Ночь - не лучшее время для того, чтобы попариться, потому что именно в темное время суток активизируется нечисть. Если вы нарушите запрет, злые духи заберут ваши силы и навлекут проблемы со здоровьем.

Подметать в доме

Вообще, подметание полов - это не столько физическое действие ради чистоты, сколько духовное - вместе с мусором вы "прогоняете" из жилища негативную энергетику. Однако, после захода солнца все меняется - веник уберет из дома не отрицательные, а положительные энергии, такие как счастье, здоровье, любовь и материальное благополучие.

Мыть посуду

Согласно народным поверьям, мыть посуду и что-либо в квартире можно или до захода солнца, или на рассвете. Ночью делать этого нельзя - игнорируя запрет, вы привлекаете к себе и своей семье нищету, болезни и даже измены.

Почему после захода солнца нельзя выходить на улицу

Предки славян были уверены, что время после заката - это опасный период, во время которого лучше находиться в доме. Категорически запрещено открывать входные двери и выходить на улицу - можете впустить в квартиру нечистую силу. Если вы окажетесь на открытой местности в темноте одни, то, скорее всего, темные сущности заберут вашу душу и заставят страдать.

Также существуют и другие запреты на период до рассвета. В это время нельзя:

выбрасывать мусор - вместе с хламом можно вынести благополучие;

- вместе с хламом можно вынести благополучие; смотреть в зеркало - ночью зеркала становятся порталом в потусторонний мир и то, что вы там увидите, может испугать;

- ночью зеркала становятся порталом в потусторонний мир и то, что вы там увидите, может испугать; ругаться - в темное время суток негативная энергетика усиливается, а ссоры отнимают жизненные силы;

- в темное время суток негативная энергетика усиливается, а ссоры отнимают жизненные силы; обрезать волосы - лучше делать это днем, потому что вечером и ночью вместе с волосами можно лишиться здоровья.

Также опытные эзотерики советуют не давать никаких обещаний после захода солнца - в этот период злые духи коварны, могут нашептать вам на ушко любые мысли, а вы, поддавшись уговорам, дадите слово, которое потом не сможете сдержать.

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