Какая птица стучит в окно к смерти и что еще означают такие знаки от потустороннего мира - узнайте в материале УНИАН.

Наши предки издавна считали, что птицы - это всегда предвестники разных событий, поэтому их поведению придавали большое значение. Существует поверье, будто в древности птицы кружили над полями сражений, а появление такой стаи связывали с началом войны. УНИАН расскажет, что значит, если птица постучала в окно и улетела, а также как объяснить другое поведение пернатых.

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Как и когда залетает птица в квартиру - важные нюансы

Перед тем, как начинать толковать данную ситуацию, важно обратить внимание, как именно птица попала в дом:

через балконную дверь - к улучшению финансовой ситуации, пополнению в семье или приезду родственников;

- к улучшению финансовой ситуации, пополнению в семье или приезду родственников; через окно - весть от умершего родственника или крупная финансовая потеря;

- весть от умершего родственника или крупная финансовая потеря; через дымоход - к болезням или скорой смерти, особенно, если птица в процессе умерла;

- к болезням или скорой смерти, особенно, если птица в процессе умерла; через входную дверь - к неожиданному приходу гостей или скорому путешествию.

Существует мнение, что появление в доме птицы может сулить хозяевам укрепление отношений или беременность. Однако, в этом случае имеет значение цвет оперения у пернатого. Светлый - к благим вестям, темный - к неприятностям. Вид птицы тоже важен - голуби, воробьи или ласточки всегда несут положительную энергию, а вороны - предвестники беды.

Как отвести беду, если птица стучит в окно - советы

Иногда бывает так, что пернатое животное не залетает в дом, а лишь стучится в окна или двери, привлекая внимание людей. Значений такому поведению может быть множество:

птица стучит в окно клювом - пытается обратить ваше внимание и предупреждает о скорых переменах в жизни;

- пытается обратить ваше внимание и предупреждает о скорых переменах в жизни; птица постучала в окно и улетела - ожидайте вестей от близких родственников;

- ожидайте вестей от близких родственников; птица разбилась об окно - предупреждение о смерти кого-то из близких или надвигающейся опасности;

- предупреждение о смерти кого-то из близких или надвигающейся опасности; птица оставила перья или трещины на стекле - к неприятным новостям и проблемам, которые придут с неожиданной стороны.

Эзотерики говорят, что нейтрализовать дурную примету можно, если пригласить в гости друзей или провести время с семьей, создав атмосферу добра и веселья. Заполняя дом положительной энергетикой, вы защитите себя от беды. Православные верующие могут прочесть молитву и окропить углы комнаты, в которую влетела птица, святой водой.

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