В список попали Овны, Тельцы и Девы.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых могут настигнуть серьезные неудачи в ближайшие три дня до 20 августа.

В список попали Овны, Тельцы и Девы.

Овен

У Овнов наметился сложный период. Возможны ссоры с близкими людьми и нервные срывы, особенно на работе. Конфликты с партнером могут привести к недлительному или же полному разрыву. Все будет зависеть от самих Овнов, как они поведут себя в таких ситуациях. Звезды советуют стараться максимально сдерживать эмоции.

Телец

Небольшая "черная" полоса в эти дни ожидается и у тех, кто родился под знаком Тельца. Есть риск из-за пустяка разорвать отношения, подпортить свою репутацию на работе или лишиться денег. Астрологи рекомендуют избегать рабочих поездок и встреч, все может пойти не по плану, выйти из-под контроля и усугубить ситуацию до невозможности ее исправить.

Дева

Разрыв отношений грозит и Девам. В ближайшие три дня они будут чересчур эмоциональными и взвинченными, могут запросто наговорить лишнего, а потом жалеть. Также в эти дни Девы рискуют столкнуться с проблемами со здоровьем, усталостью и апатией.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, представителям которых сказочно повезет на этой неделе.

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