В этом списке оказались Овны, Львы и Стрельцы.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым очень повезет на этой неделе. Звезды помогут им во всех сферах жизнедеятельности.

Овен

Эта неделя будет максимально удачной для любовных дел. Одиноким Овнам звезды сулят удачу и встречу с новым человеком. Возможно, этот человек станет для вас надежным партнером и верным спутником по жизни. А вот семейные представители этого зодиакального созвездия смогут решиться на более серьезный шаг. Если вы давно хотели завести ребенка, то эта неделя будет самой благоприятной.

Лев

В период с 15 по 21 августа Львы смогут осуществить свои мечты. Но чтобы у вас все получилось, нельзя сидеть, сложа руки. Середина августа сулит вам удачу и в делах, и в личной жизни. Что касается работы, то вам нужно поднажать. Возможен разговор с руководством о повышении заработной платы. Если говорить о любви, то вы будете купаться в счастье, радости и нежности. Ваша вторая половинка готовит вам приятный сюрприз.

Стрелец

Астрологи рекомендуют вам заняться новым делом, который принесет вам успех. Эксперты уверены, что вы сможете вырваться на новый уровень и заработка, и профессионализма. Для этого вам нужно не побояться рискнуть. Также эта неделя будет благоприятной для общения с родственниками и детьми. Есть шанс, что вы встретите свою вторую половинку.

Напомним, два знака Зодиака в августе ждет роковое событие.

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