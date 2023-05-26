Рожденные под этими знаками люди рискуют подпортить себе жизнь.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут столкнуться с массой неудач на выходных, 27 и 28 мая.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди рискуют подпортить себе жизнь.

Неудачники выходных по знаку Зодиака - кто в списке

С проблемами в личной жизни могут столкнуться Скорпионы. Им рекомендуют обратить особое внимание на свои отношения и стараться проводить как можно больше времени с близкими, иначе есть риск ссор и разрывов. Также им стоит поработать над своей самооценкой и не быть резкими в своих реакциях на внешние раздражители, чтобы не наломать дров.

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Не очень удачное время начинается у Водолеев. В ближайшие два дня представителям данного знака лучше всего провести время в кругу близких или в одиночестве, чтобы не наткнуться на проблемы. Также хорошо будет сконцентрироваться на будущем, но при этом провести работу над ошибками.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым обеспечен фантастический успех на выходных, у них получится изменить свою жизнь к лучшему.

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