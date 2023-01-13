Рожденные под этими знаками рискуют сильно испортить себе жизнь.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых могут столкнуться с проблемами и неприятностями на следующей неделе – в период с 16 января до 22 января.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками рискуют сильно испортить себе жизнь.

Неудачницы недели по знаку Зодиака - кому не повезет

Потерять много времени и мотивацию в указанный период могут женщины-Овны. Главным их врагом будет бездействие. Чтобы не упускать новые возможности, астрологи рекомендуют представительницам данного знака действовать, не засиживаться на одном месте. Если же им не удастся вернуться в привычный ритм, семь дней пройдут впустую.

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Неудачный период начинается у Дев. Их ждут сложные жизненные ситуации, которые буквально заставят их принимать важные решения. И не все будет гладко с этим. Грядут большие перемены в жизни, но не все они будут позитивными. Астрологи рекомендуют быть взвешенными, рассудительными и четко все обдумывать.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых будут успешнее остальных на следующей неделе.

Также были названы знаки Зодиака, которые пополнят свой кошелек уже скоро.

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