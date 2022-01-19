Водолеи отмечают свой день рождения с 21 января по 18 февраля.

Астрологи утверждают, что Водолей - весьма загадочный знак Зодиака, разгадать тайну души которого очень непросто. Представитель воздушной стихии - это человек-рентген: скорее он вас понимает, чем вы его. Кроме того, Водолеи ценят уникальность и эстетику вещей, поэтому выбрать им подарок иногда бывает непросто.

УНИАН подскажет, что любят Водолеи женщины и мужчины, и как не прогадать с презентом для близкого человека такого знака.

Что подарить Водолею мужчине

Стоит помнить, что "воздушные" парни больше ценят практичность, чем стоимость. Удивить ценой подарка не получится, а вот рациональностью и необычной упаковкой - вполне. Идеальный подарок для Водолея - это:

современная полезная техника;

книги и настольные игры;

одежда или обувь;

стильные аксессуары и украшения;

путешествие.

В зависимости от хобби вашего близкого человека, диапазон подарков может быть широким: чашка с подогревом от USB, смарт-часы, видеорегистратор, толстовка из качественных материалов, цепочка или билет на самолет в теплые края.

Что подарить Водолею женщине

Невозможно, ориентируясь только на знак Зодиака, точно сказать, какому презенту будет рада девушка. Одни представительницы прекрасного пола ценят практичность, другие - эмоциональную сторону вопроса. Главное, о чем нужно помнить - не спрашивайте заранее, что подарить, иначе магия сюрприза будет нарушена.

Выбирая подарок для женщины-Водолея, присмотритесь к таким вариантам:

огромный букет или экзотический цветок в горшке;

уникальное ювелирное изделие;

камень-талисман;

сертификат в SPA;

приглашение на выставку или в театр.

Так же, как и мужчины, девушки воздушной стихии высоко ценят оригинальность подарка. Именно поэтому, выбирая то или иное изделие, сделайте всё, чтобы оно было уникальным, авторским, неповторимым. Цена - последнее, на что обратит внимание ваша именинница.

Что нельзя дарить Водолею

Астрологи настоятельно не рекомендуют преподносить Водолеям подарки "на память". Практичные любители современных технологий вообще не поймут, какую ценность представляет эта безделушка, кроме эмоциональной.

Читайте такжеЧто подарить Козерогу мужчине или женщине: рейтинг лучших презентовНе пытайтесь выбирать подарки в магазинах приколов - низкосортный юмор заставит Водолея усомниться в вашей адекватности и даже может стать причиной для пересмотра вашей роли в их жизни.

Помните о том, что "красиво" и "дорого-богато" - это разные вещи. Слишком вычурную упаковку Водолей сочтет за безвкусицу, а для человека с безупречным вкусом это смерти подобно. Выбирайте для подарка лаконичную упаковку в стиле минимализма - не прогадаете.

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