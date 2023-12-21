Люди, рожденные под одним из водных знаков Зодиака, могут быть мастерами в манипулировании людьми.

Гороскоп для Девы (стихия земля) очень интересный - по сведениям астрологов, самая яркая недооцененная черта представителей этого знака Зодиака кроется в интимной сфере жизни.

Девы склонны к сексуальным отклонениям, интимная сфера - одна из тех, в которых их поведение может быть поразительно эластичным, говорится в статье New York Post. "...Деву воспринимают как скованною, придирчивую ханжу с осуждающим блеском в глазах... Тем не менее Дева - это изменчивый земной знак, который не получает должной похвалы за свою способность совершенствоваться, адаптироваться, держать удар или проявлять изобретательность в кризисных ситуациях", - отмечается в материале.

Кроме того, Дева - знак Зодиака, который с вашего позволения способен организовать вам непревзойденную радость. "Если же нет, то это будет ваша потеря и их гнев. Кроме того, Девы очень сексуально девиантные, а плотские отношения - это та сфера, в которой их стандарты и поведение шокирующе гибкие", - подчеркивается в статье.

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Также яркая недооцененная черта есть у Рыб. Знак Зодиака Рыбы (стихия вода) наделен способностью интуитивно чувствовать и предвидеть потребности других, что дает им преимущество и является силой, которую легко можно использовать, чтобы получить какую-то выгоду.

Люди, рожденные под этим знаком, - асы в манипулировании людьми, они могут заставить кого-то исполнить их желание, а потом еще и убедить человека в том, что это с самого начала была его идея.

Интересные новости насчет астрологии

Ранее был опубликован гороскоп для Девы на сегодня, а также астропрогноз для Рыб. Астрологи советовали Девам все заранее распланировать, чтобы воплотить в жизнь задуманное в лучшем виде.

В астропрогнозе для Рыб говорится, что необходимо быть внимательными к потребностям тех, кто рядом, а также не игнорировать подсказки внутреннего голоса.

Дева и Рыбы - даты

Девами называют людей, которые родились в период с 23 августа по 22 сентября. Рыбами считают тех, кто празднует день рождение с 19 февраля по 20 марта.

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