Помните, что ваше счастье и успех - только в ваших руках!

Мольфар Макс Гордеев составил гороскоп для Девы на январь 2024 года. По его словам, второй месяц года - это время подводить итоги, закрывать старые долги и "хвосты", готовиться к новой странице жизни.

И гороскоп для Дев на январь 2024 года обещает, что этот период станет насыщенным событиями и потребует от представителей знака активности, целеустремленности и открытости новым возможностям.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord

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Что ждет Деву в январе 2024 года

Для Дев январь ознаменуется переменами и привлекательными перспективами. Вас ждут новые задачи и рабочие проекты, которые потребуют много внимания. Не тратьте время на "раскачку", не откладывайте дела на потом и работайте усердно, это обязательно окупится в ближайшем будущем.

Январь также благоприятен для саморазвития. Уделите время "прокачке" ваших навыков и умений, развивайте таланты, осваивайте что-то новое, это простимулирует ваш личностный рост и поможет в дальнейших свершениях, достижении намеченных высот.

В этот месяц года нужно уделить внимание личной сфере, причем делать это не по долгу, для "галочки", а искренне и от души. Проводите больше времени с близкими, говорите откровенно, делитесь своими радостями и печалями, оказывайте поддержку.

Любовный гороскоп

Одиноким Девам звезды не советуют отказываться от поездок, то ли деловая командировка, то ли экскурсия, то ли визит к родным, которые живут в соседнем городе. Именно в пути вы можете познакомиться с человеком, который сыграет значимую роль в вашей дальнейшей жизни. Не исключено, что именно с ним вы и свяжете свою судьбу. А тем, у кого уже есть кто-то на примете, звезды советуют сделать наконец решительный шаг, взяв инициативу в свои руки. Хватит ждать милостей от природы, действуйте!

Семейные Девы, так же, как и свободные представители знака, вниманием противоположного пола обделены не будут. Но, принимая знаки симпатии и флиртуя, знайте меру - накануне новогодних праздников выяснения отношений со второй половинкой, которая приревновала вас, будут совсем неуместными. "Мексиканские страсти" могут испортить вам все новогодние каникулы. Лучше запланируйте на это время совместную поездку, чтобы отдохнуть от быта и рутины - это привнесет в ваши отношения свежие нотки и поможет пробудить былую страсть.

Деньги и карьера

Гороскоп на январь сулит особую удачу в деловой сфере Девам, занятым творческой деятельностью. Вы буквально будете фонтанировать креативными идеями, проявите смелый, новаторский подход к привычному, а, может, и сломаете какие-то устоявшиеся стереотипы.

Для представителей знака других профессий январь тоже станет весьма удачным и плодотворным. Вы сможете не только с максимальной выгодой использовать имеющиеся связи и наработки, но и обзавестись новыми контактами, заключить долгосрочные соглашения и даже начать планирование смелых, перспективных проектов, реализацию которых, впрочем, стоит отложить до будущего года. Однако звезды предупреждают, что ждать от них быстрой отдачи не приходится, настраивайтесь на медленное, но уверенное продвижение.

А Девам, которые давно задумывались о смене работы или сферы деятельности, стоит внимательнее отнестись к предложениям, поступающим в январе. Помните, что хорошую должность "за красивые глаза" вы вряд ли получите, поэтому, отправляясь на собеседование или переговоры с потенциальными партнерами, основательно подготовьтесь. Если будете надеяться исключительно на личное обаяние, успеха не ждите.

В финансовой сфере наметится некоторая нестабильность. Доходы Дев в январе будут весьма приличными, но вырастут и расходы, возможны непредвиденные крупные расходы. Но постарайтесь не брать кредиты и не занимать у близких, если денег будет не хватать, лучше задумайтесь о подработке.

Здоровье

Погрузившись в дела и заботы, Девы нередко забывают об отдыхе, перекусывают на бегу, и в январе такая беспечность может обернуться против вас. Не забывайте делать передышки, расслабляйтесь, занимайтесь спортом и старайтесь питаться правильно.

А представителям знака, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, звезды рекомендуют быть особенно осторожными. Не переутомляйтесь, а по праздникам будьте осторожны с алкоголем и жирной пищей.

Благоприятные дни: 5, 10, 16, 21, 27, 30.

Неблагоприятные дни: 6, 13, 20.

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