Макс Гордеев сделал расклад на картах таро и получил очень оптимистический прогноз.

Известный экстрасенс Макс Гордеев посетил шоу "Слава+Таня", где ответил касательно обстрелов крупных городов Украины. Так, карты говорят, что оккупанты не будут бить по относительно безопасным городам страны, как это было раньше.

"Нет, ноль. Маловероятно. Но все таки выпадает карта повешенного. Это говорит о том, что состояние сейчас подвешенное. То есть еще мы имеем ситуацию в таком состоянии, и нужно немного подождать", - сказал Макс Гордеев.

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Также эксперт добавил, что больше всего попыток наступления захватчики предпринимают сейчас на восточном направлении. В вопросе о судьбе Востока Украины ему выпало колесо фортуны с цифрой десять.

Он объяснил, что ВСУ улыбнется удача в вопросе продвижения по линии фронта и возвращения населенных пунктов под контроль Киева. Касательно десятки он предполагает, что решающий момент может быть или в десятом месяце (октябрь), или через десять месяцев (июнь 2023 года).

Напомним, экстрасенс Макс Гордеев ответил, когда полностью освободят Восток Украины.

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