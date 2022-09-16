На картах таро ему выпала десятка.

Известный украинский экстрасенс Макс Гордеев ответил на вопрос о вероятной дате полного освобождения Востока Украины от российских захватчиков. Свой прогноз он озвучил в эфире шоу "Слава+Таня".

Так, по словам Гордеева, украинцев и ВСУ ожидает удача. Обстоятельства будут способствовать скорейшей победе Украины и возвращению территорий под контроль Киева.

"Колесо фортуны выпало. Во-первых, это означает большую удачу. То есть колесо фортуны уже на нашей стороне. Когда мы 7 июля смотрели об отсчете этих аспектов, то все так потихоньку и пошло. Тут идет десятка. До десяти месяцев… Это может быть и десятый месяц", - сказал Макс Гордеев.

Он уточнил, что сейчас не берется озвучивать точные даты, потому что если что-то идет не по плану, его начинают обвинять в ложных пророчествах.

Напомним, ранее экстрасенс Макс Гордеев предрек массовые "прилеты" на 1 сентября. Он прогнозировал атаки на учебные заведения.

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