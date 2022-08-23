В эти дни нужно быть очень осторожными.

Астролог Ольга Медвецкая специально для УНИАН составила прогноз для Украины на год. Оказывается, что в период с 2022 по 2023 год будет несколько довольно опасных дней.

"Необходимо отметить, что в ближайшие полгода стоит помнить о днях повышенной опасности. Это: 5-8 сентября, 23-30 октября, 28 декабря 2022 года - 2 января 2023 года, 24-31 января 2023 года. В эти периоды велика вероятность крупных катастроф природного, техногенного и военного характера", - сказала Медвецкая.

Напомним, ранее экстрасенс Роман Шептицкий составил прогноз для Украины и рассказал, сколько еще будут продолжаться активные боевые действия в нашей стране.

По его словам, в Украине будет неспокойно от трех до восьми лет. Однако это не значит, что все это время будут продолжаться активные боевые действия.

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