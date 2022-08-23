Прогноз эксперта оказался неутешительным.

Экстрасенс Роман Шептицкий составил прогноз для Украины и рассказал, сколько еще продлятся активные боевые действия в нашей стране.

По его словам, в Украине будет неспокойно от трех до восьми лет. Однако это не значит, что все это время будут продолжаться активные боевые действия.

"В Украине может быть неспокойно от трех до восьми лет. Но это не значит, что на протяжении всего этого времени будут активные боевые действия. Нам позарез необходима мировая помощь, тот самый ленд-лиз. Тогда у нас будут все возможности и небо закрыть, и избавиться от воздушных тревог. Пока могу сказать, что помощь будет, и Украина обязательно одержит победу. Это уже утверждено высшими силами", - сказал Шептицкий в интервью УНИАН.

Он добавил, что активные боевые действия могут продолжаться еще и на Донбассе в течение 2023 года. Там вообще война может перейти в замороженный конфликт.

"Но хочу отметить: когда решится вопрос по освобождению юга Украины, то угроз ракетных ударов будет меньше. Тогда же будет меньше вероятность нападения со стороны Беларуси", - добавил эксперт.

Напомним, ранее экстрасенс Гордеев дал утешительный прогноз насчет войны.

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