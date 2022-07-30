В список попали Овны, Близнецы, Девы, Весы и Водолеи.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждут финансовые успехи в августе.

В список попали Овны, Близнецы, Девы, Весы и Водолеи.

Овен

У Овнов в августе появится новые источники дохода, а вместе с ними – шанс получить то, чего они давно хотели. Скорее всего, речь идет о масштабных покупках или же поездках, на которые раньше всегда не хватало средств.

Близнецы

Для Близнецов август принесет большие перемены на работе. Это может быть как трудоустройство на новое место, так и продвижение по карьерной лестнице. Звезды советуют проявлять инициативу, не лениться и пробовать новые для себя подходы при решении текущих задач.

Дева

У Дев август будет насыщенным и пройдет в хлопотах. Однако, результат порадует. Представители данного знака смогут и заработать больше, и премию за особую инициативность получить.

Весы

У Весов наступает период, когда можно смело на себе не экономить, удовлетворяя свои даже самые странные прихоти. Денежные потоки в августе для них будут неиссякаемыми.

Водолей

Водолеи в августе тоже преуспеют в финансовом плане больше остальных. Время прекрасно подойдет для смены рода деятельности. Астрологи рекомендуют рискнуть кардинально сменить профессию.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которые разбогатеют на следующей неделе.

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