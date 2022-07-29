В список попали Львы, Весы и Водолеи.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых в августе ждут перемены в жизни.

В список попали Львы, Весы и Водолеи.

Лев

Для Львов наступает период кардинального обновления жизненного пути. Для того чтобы не "спугнуть" грядущие перемены в лучшую сторону, звезды советуют не сильно распространяться о своих планах, следует держать их в тайне даже от самых близких. Также астрологи рекомендуют смело знакомиться с новыми людьми и инициировать новые проекты на работе.

Весы

Весов в августе ждет целая серия сюрпризов. Месяц обещает быть благоприятным и удачным буквально во всех сферах жизни. Перемены в лучшую сторону особенно вероятны в карьере и на любовном фронте. Одинокие представители этого знака, скорее всего, наконец, встретят свою вторую половинку или решатся признаться в чувствах.

Водолей

У Водолеев в августе получится заложить крепкий фундамент грядущих перемен. В какую сторону станет меняться их жизнь, в первую очередь будет зависеть от целеустремленности. Астрологи рекомендуют быть последовательными и предельно осторожными, но и при этом не бояться идти на рациональный риск.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которые разбогатеют на следующей неделе.

Вас также могут заинтересовать новости: