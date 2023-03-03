Суббота, 4 марта, принесет Близнецам большую радость. А вот Овнам стоит готовиться к потере денег, они останутся с пустым кошельком. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.
Овен
Овнам стоит внимательно отнестись к своим тратам. Вы рискуете потерять все сбережения и остаться с пустым кошельком. Экономьте каждую копейку.
Телец
Тельцов ждет романтика. Кто-то решит вас сильно удивить и может сделать неожиданный и очень приятный сюрприз.
Близнецы
Неземное счастье ворвется в жизнь Близнецов. Вас ждут приятные события, черная полоса неудач осталась в прошлом. Двигайтесь вперед и радуйтесь жизни.
Рак
Ракам стоит уделить внимание своим хобби. Вы слишком много работаете и рискуете "перегореть". Отложите все дела и сделайте то, что давно хотели.
Лев
Карты Таро сулят Львам спонтанные траты. Вы можете расстаться с крупной суммой, однако не стоит жалеть денег. Покупка принесет вам много пользы и радости в будущем.
Дева
Девы рискуют сильно поссориться с друзьями. Вы можете остаться в одиночестве из-за своих принципов. Задумайтесь, стоят ли они этого.
Весы
4 марта Весов могут сильно удивить. Однако не факт, что это удивление окажется приятным. Возможно, кто-то вас разочарует.
Скорпион
Скорпионов ждут чужие тайны. Вы можете случайно узнать то, о чем вам лучше и не знать. Держите язык за зубами.
Стрелец
Стрельцам стоит опасаться скорости. Откажитесь от езды за рулем и отдайте предпочтение пешим прогулкам.
Козерог
Козерогам можно расслабиться и спокойно плыть по течению. Не вмешивайтесь в чужие дела, это вам ни к чему.
Водолей
Водолеям стоит ждать большой прибыли. Возможно, вам выпишут премию. Также есть шанс, что вы получите щедрый подарок от кого-то из родственников.
Рыбы
Карты Таро сулят Рыбам важный разговор. Вы можете решить давнюю проблему, для этого стоит проявить гибкость.
Напомним, ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которые будут опустошены и разбиты уже в ближайшие дни.