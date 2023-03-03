Девы рискуют сильно поссориться с друзьями.

Суббота, 4 марта, принесет Близнецам большую радость. А вот Овнам стоит готовиться к потере денег, они останутся с пустым кошельком. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнам стоит внимательно отнестись к своим тратам. Вы рискуете потерять все сбережения и остаться с пустым кошельком. Экономьте каждую копейку.

Телец

Тельцов ждет романтика. Кто-то решит вас сильно удивить и может сделать неожиданный и очень приятный сюрприз.

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Близнецы

Неземное счастье ворвется в жизнь Близнецов. Вас ждут приятные события, черная полоса неудач осталась в прошлом. Двигайтесь вперед и радуйтесь жизни.

Рак

Ракам стоит уделить внимание своим хобби. Вы слишком много работаете и рискуете "перегореть". Отложите все дела и сделайте то, что давно хотели.

Лев

Карты Таро сулят Львам спонтанные траты. Вы можете расстаться с крупной суммой, однако не стоит жалеть денег. Покупка принесет вам много пользы и радости в будущем.

Дева

Девы рискуют сильно поссориться с друзьями. Вы можете остаться в одиночестве из-за своих принципов. Задумайтесь, стоят ли они этого.

Весы

4 марта Весов могут сильно удивить. Однако не факт, что это удивление окажется приятным. Возможно, кто-то вас разочарует.

Скорпион

Скорпионов ждут чужие тайны. Вы можете случайно узнать то, о чем вам лучше и не знать. Держите язык за зубами.

Стрелец

Стрельцам стоит опасаться скорости. Откажитесь от езды за рулем и отдайте предпочтение пешим прогулкам.

Козерог

Козерогам можно расслабиться и спокойно плыть по течению. Не вмешивайтесь в чужие дела, это вам ни к чему.

Водолей

Водолеям стоит ждать большой прибыли. Возможно, вам выпишут премию. Также есть шанс, что вы получите щедрый подарок от кого-то из родственников.

Рыбы

Карты Таро сулят Рыбам важный разговор. Вы можете решить давнюю проблему, для этого стоит проявить гибкость.

Напомним, ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которые будут опустошены и разбиты уже в ближайшие дни.

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