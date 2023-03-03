Астрологи предупреждают о проблемах, которые могут ждать представителей этих знаков.

Новая неделя (с 6 по 12 марта) принесет двум знакам Зодиака предательство и боль. Астрологи считают, что в ближайшие дни они рискуют стать опустошенными и разбитыми. Этим знакам грозят предательство и боль. Кому стоит опасаться и как избежать неприятностей - читайте ниже.

Овен

Овны рискуют сильно "выгореть". Вы часто упрямитесь, начинаете бессмысленные споры и ввязываетесь в скандалы. На все это вы тратите слишком много сил. В итоге, на хорошие дела и достижение целей у представителей этого знака Зодиака попросту не остается энергии.

Астрологи считают, что на следующей недели Овны будут опустошены и разбиты. Они могут понять, что движутся не в том направлении. Чтобы избежать негатива и огорчения, попробуйте усмирить свой пыл. Научитесь слушать окружающих, меньше спорьте и не злитесь из-за пустяков.

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Помимо этого, если Овны не перестанут скандалить, их может ждать болезненный разрыв. Ваша половинка уйдет, хлопнув дверью, если и дальше не будет чувствовать, что вы ее понимаете.

Скорпион

Скорпионы рискуют получить нож в спину. Вас может предать человек, от которого вы этого совсем не ждете. Астрологи советуют Скорпионам внимательно присмотреться к своей второй половинке. Возможно, рядом с вами лжец.

Помимо этого, новая неделя откроет Скорпионам глаза на их друзей. Вам нужно пересмотреть все свое окружение. По мнению астрологов, Скорпионы слишком доверились не тем людям.

Чтобы избежать болезненного предательства, вам стоит разобраться во всех интригах, которые плетут вокруг вас. Поиграйте в сыщика и постарайтесь раскрыть все секреты. Так вы сумеете заранее подготовиться к скандалу и не так расстроитесь из-за потери близкого человека.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака окажутся на краю бедности до конца недели.

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