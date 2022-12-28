С 29 декабря им начнет везти во всех начинаниях.

Астрологи рассказали о знаках Зодиака, которым будет несказанно везти в период ретроградного Меркурия. Счастливчика всего два, поскольку обратный цикл движения упомянутой планеты в основном приносит неудачи и срывы планов.

Овен

Овны могут узнать о пополнении в семье, успешно съездить к родственникам, купить что-то дорогостоящее по выгодной цене. Также их ждут романтические приключения, вдохновляющие истории, заманчивые предложения.

Звезды говорят, что Овны начнут год с чистого листа, оставив все неприятности и проблемы позади.

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Козерог

Козерогам стоит задуматься о том, как организовать свой досуг, ведь у них будет много свободного времени. Они смогут дышать полной грудью оттого, что оставят в прошлом году все бытовые тяготы и проблемы.

Астрологи говорят, что во время ретромеркурия им сделают заманчивое предложение по работе. На него стоит соглашаться, хорошо все обдумав.

Напомним, названы знаки Зодиака, которые не пострадают от ретроградного Меркурия.

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