Астрологи рассказали о знаках Зодиака, которым будет несказанно везти в период ретроградного Меркурия. Счастливчика всего два, поскольку обратный цикл движения упомянутой планеты в основном приносит неудачи и срывы планов.
Овен
Овны могут узнать о пополнении в семье, успешно съездить к родственникам, купить что-то дорогостоящее по выгодной цене. Также их ждут романтические приключения, вдохновляющие истории, заманчивые предложения.
Звезды говорят, что Овны начнут год с чистого листа, оставив все неприятности и проблемы позади.
Козерог
Козерогам стоит задуматься о том, как организовать свой досуг, ведь у них будет много свободного времени. Они смогут дышать полной грудью оттого, что оставят в прошлом году все бытовые тяготы и проблемы.
Астрологи говорят, что во время ретромеркурия им сделают заманчивое предложение по работе. На него стоит соглашаться, хорошо все обдумав.
Напомним, названы знаки Зодиака, которые не пострадают от ретроградного Меркурия.