Данное явление негативно влияет практически на все знаки Зодиака, но в цикл с 29 декабря по 18 января есть исключения.

Астрологи составили прогноз на период последнего в этом году ретроградного Меркурия. Опасный цикл начинается 29 декабря и продлится три недели - до 18 января. В это время дела будут идти наперекосяк. Однако есть всего два знака, кому не стоит переживать - они под надежной защитой.

Близнецы

Близнецам не стоит переживать - их ретромеркурий "не тронет". У них в данный период будут только положительные новости, во всех начинаниях по пятам будут ходить удача, вдохновение, мотивация и огромный заряд энергии.

Также звезды пророчат Близнецам удачные встречи, поездки рабочего и личного характера. Единственная сфера, в которой могут быть в это время проблемы - финансовая.

Видео дня

Весы

В канун нового года Весы смогут решить все конфликтные и спорные ситуации, которые беспокоили их в последнее время. В новый год и новый месяц им удастся войти с чистой душой, и ничего не будет этому мешать.

Звезды говорят, что никаких неприятностей или проблемных поворотов судьбы у Весов не будет - все сложится положительным образом.

Напомним, ретроградный Меркурий 29 декабря испортит жизнь этим знакам Зодиака.

Вас также могут заинтересовать новости: