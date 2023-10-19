Рожденные под этими знаками люди рискуют очень сильно подпортить жизнь.

Астрологи определили три знака Зодиака, представители которых могут погрузнуть в конфликтах и стать жертвами других неприятностей до конца текущей недели, 22 октября.

Рожденные под этими знаками люди рискуют очень сильно подпортить жизнь, если не обезопасят себя. Астрологи дали ряд советов, как можно избежать неприятностей.

Овен

В указанный период Овны могут вступить в межличностные конфликты. Важно сохранять спокойствие и стараться разрешать разногласия через диалог, избегая столкновений. Это потребует от вас уровня терпимости.

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Дева

Девы могут испытывать увеличенный уровень стресса. Важно заботиться о своем физическом и эмоциональном благополучии. Поиск методов релаксации и управления стрессом может пригодиться.

Скорпион

Вам следует проявить больше осторожности и предусмотрительности в финансовых вопросах. Это также подходящее время для анализа ваших финансовых планов и бюджета.

Ранее УНИАН писал, что астрологи определили четыре знака Зодиака, представители которых будут более успешными в конце текущей недели, до 22 октября.

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