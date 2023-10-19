Рожденные под этими знаками люди получат шанс решить давние конфликты.

Астрологи определили четыре знака Зодиака, представители которых будут более успешными в конце текущей недели, до 22 октября.

Рожденные под этими знаками люди получат новые возможности и шанс решить давние конфликты.

Телец

В это время Тельцам следует уделить внимание семейным отношениям. Это подходящий момент для укрепления связей с близкими. Проведите время в домашней обстановке, создавая уютную и гармоничную атмосферу.

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Весы

Ваши взаимоотношения с окружающими станут приоритетом. В настоящее время благоприятно разрешать конфликты и строить гармоничные отношения. Будьте открытыми к компромиссам.

Водолей

Водолеи могут почувствовать прилив креативности и вдохновения. Это идеальное время для выражения своего искусства и идей. Не стесняйтесь делиться своими творческими проектами.

Рыбы

Ваши интуитивные способности могут быть особенно сильными в эти дни. Прислушивайтесь к своим внутренним ощущениям и доверьтесь своей интуиции. Также это благоприятное время для духовной практики и медитации.

Ранее УНИАН писал, что представителям трех знаков Зодиака во второй половине октября 2023 года грозят серьезные неприятности, которые могут их даже разорить.

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