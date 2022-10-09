Этим людям будет определенно везти во всех начинаниях.

Известный астролог дал прогноз на следующую неделю для всех знаков Зодиака. Он рассказал, что два знака будут настоящими счастливчиками и любимцами судьбы уже начиная с 10 октября. Подробнее читайте в материале.

Весы

Первый знак, которому очень повезет. Во-первых, уроженцы этого знака смогут увидеть людей, которых давно не видели. Возможно, вы поедете к своим близким или ваши близкие решат приехать к вам.

Во-вторых, ситуация будет к вам настолько благосклонна, что откроется финансовый поток. Это может быть как новая работа, так и новые заказы (если у вас свое дело), или какие-то сторонние выплаты.

Видео дня

В плане эмоционального состояния вы будете чувствовать себя очень комфортно и расслабленно - как раз то, к чему вы так долго стремились.

Стрелец

Уроженцев этого знака Зодиака ждут хорошие новости в карьерном плане. Это может быть повышение, переход на новую должность. Те Стрельцы, которые давно искали себе работу, наконец ее найдут.

Также все дела, за которые вы будете браться, будут успешными и легкими. Это будет мотивировать вас стараться еще больше.

Напомним, астрологи рассказали какие последствия ретроградного Меркурия 2022 могут ощущать знаки Зодиака.

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