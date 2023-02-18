Женщины с этим цветом могут не переживать по поводу своего финансового положения - их богатство предрешено судьбой.

Астрологи рассказали о влиянии цвета глаз на достаток человека. Оказалось, этот фактор влияет на благополучие. Рассказываем подробнее.

Зеленые глаза

Обладательницы этого цвета глаз встречают не так редко. Они тесно связаны с такими драгоценными камнями, как изумруд, хризолит и малахит. У них в судьбе "прописан" средний уровень достатка, поэтому настоящими богачками зеленоглазые бывают редко.

Карие глаза

Едва ли не самый распространенных цвет глаз как среди женщин, так и среди мужчин. Этим людям подходят такие драгоценные камни: сердолик, берилл, янтарь и другие с медовыми оттенками. Звезды говорят, что такое сочетание обеспечивает достаток ниже среднего - на базовые потребности хватает, но вот купить что-то серьезное довольно трудно.

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Серые глаза

Серые или серо-голубые глаза часто связывают с топазом - этот камень говорит о том, что обладательницы этого цвета глаз по жизни имеют необычное финансовое везение. Их достаток оценивается в уровень выше среднего.

Голубые глаза

А вот женщины с голубыми глазами - это те, кто притягивает деньги сильнее других. Им под цвет глаз подходит бирюза, сапфир и любые другие бриллианты. Часто голубоглазые рождаются в богатых семьях, а если это не так, то они сами стремительно строят свое дело и повышают достаток.

Напомним, маг Шептицкий дал прогноз на 23-24 февраля.

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