С первого раза до них не доходит.

Астрологи говорят, что Овны, Рыбы и Стрельцы особо не блещут умом. Им проще плыть по течению, чем идти против системы.

Овен

Это эмоциональные люди, которые чаще всего руководствуются только своими чувствами. Когда дело доходит до принятия решений, они начинают теряться. Поэтому им боссами никогда не стать, так как им проще плыть по течению и ни о чем не переживать. Руководствоваться логикой и включать свой ум они так и не научились.

Стрелец

Стрельцы по своей природе очень доверчивые. Поэтому они регулярно становятся жертвой обмана и предательства. Астрологи говорят, что в целом это умные люди, но они напрочь не хотят пользоваться своими мозгами.

Читайте такжеРейтинг самых сильных знаков Зодиака: им все по плечу

Рыбы

Рыбы часто попадают под влияние окружающих и не всегда хорошее. Их с легкостью принимают в дурные компании, так как ими очень легко управлять. Для окружающих они как марионетки, которыми можно манипулировать в любой ситуации. Более того, Рыбы и сами не против, чтобы кто-то контролировал их жизнь, так как сами это сделать они не способны.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич