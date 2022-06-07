В этот список попали Лев, Козерог и Стрелец.

Астрологи перечислили знаки Зодиака, которые обладают невероятной харизмой, а поэтому могут влюбить в себя кого угодно.

На первом месте, по мнению, экспертов оказался Лев. Если говорить о мужчинах, то они очень щедрые, доброжелательные, рисковые, целеустремленные. Такой набор качеств очень нравится женщинам, поэтому не странно, что они быстро влюбляются в них.

А вот если говорить о женщинах-Львицах, то здесь все намного проще. По сути, им даже не нужно что-то делать для того, чтобы обратить на себя внимание. По своей натуре они уже привлекательны для противоположного пола. Они яркие, грациозные, харизматичные, веселые и очень громкие, поэтому мимо них никто не пройдет.

На второй строчке расположился земной знак Зодиака - Козерог. Мужчины-Козероги очень верные, добрые и любящие. Ради своей женщины они готовы на многое. Они могут долго терпеть, мириться с капризами своей дамы, поднимать ей настроение. Впрочем, они те еще дамские угодники. А главное их преимущество в том, что они искренне все это делают.

А вот женщины-Козероги - настоящие хранительницы очага. Они не только привлекают своей яркой внешностью, добротой и душевностью, но и тем, что они очень хорошие хозяйки. Эта дама может стать для мужчины надежным тылом.

На третьем месте - Стрельцы. И мужчины, и женщины этого знака Зодиака очень тонко чувствуют людей. С первых минут знакомства у вас будет ощущение, что вы знакомы целую вечность. Именно этим они и подкупают окружающих. Более того, это эмпаты, которые всегда готовы выслушать и поддержать. С ними вы будете не только любовниками, но и друзьями.

Напомним, ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которые попали в "черный список" Вселенной.

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