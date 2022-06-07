Больше всего не повезет Овнам, Девам и Водолеям.

Астрологи перечислили три знака Зодиака, для которых в ближайшее время начнется черная полоса. Их ждет много бед и предательств, слез и разочарований.

Овен

Кажется, удача отвернулась от Овнов на все лето. Эксперты уверяют, что летний период станет очень печальным для этого знака Зодиака. По их словам, Овнов ждут большие неприятности и на работе, и в личной жизни. Скандал за скандалом, ссора за ссорой, разрыв отношений со второй половинкой, риск потерять работу - это все может оказаться страшной реальностью для Овнов.

Дева

Если в ситуации с Овном все понятно и шансов выйти сухим из воды у него практически нет, то вот Девам повезло немного больше. У вас также будут возникать проблемы и на работе, и в личной жизни. Но много будет зависеть именно от вашей реакции и поведения. Если вы чувствуете, что назревает скандал с любимым человеком, постарайтесь быстренько сгладить острые углы и поговорить с ним по душам.

Водолей

Для Водолеев лето станет сезоном финансовых потерь. На работе вас ждут несколько неприятностей, которые могут оказать значительное влияние на вашу должность и уровень оклада. Вероятно, вы можете даже лишиться работы. О премиях и бонусах можете и совсем забыть.

Напомним, три знака Зодиака получат хорошую прибыль уже в июне.

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