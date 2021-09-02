Знаки Зодиака, которым улыбнется удача / slovofraza.com
Астрологи уверяют, что осень для Водолеев, Весов и Близнецов будет очень легкой. Буквально на каждом шагу им будет фартить.
Водолей
Вам будет фартить во всех сферах жизни, а особенно в работе. Ничего не бойтесь. Можете даже рисковать, удача будет на вашей стороне.
Весы
Вас ждет успех в любовных отношениях. Одинокие Весы смогут встретить свою вторую половинку, а те, кто уже в отношениях, могут решиться завести ребенка. А то и второго.
Близнецы
Осень подарит вам новые возможности. Вы сможете получить высшее образование или, например, переехать жить в другую страну. Также можете рассмотреть вариант со сменой профессии.
Вас также могут заинтересовать новости:
- На четыре знака Зодиака в сентябре 2021 прольется "золотой дождь"
- Лунный календарь снов на сентябрь: о чем хочет предупредить Вселенная
- Названы самые жесткие мстители по знаку Зодиака: они не знают жалости
- Китайский гороскоп на сентябрь 2021: чего ждать всем знакам
- Приносят неудачу: женские имена, которые могут разрушить жизнь своей обладательницы