Водолеям, Весам и Близнецам не стоит переживать.

Астрологи уверяют, что осень для Водолеев, Весов и Близнецов будет очень легкой. Буквально на каждом шагу им будет фартить.

Водолей

Вам будет фартить во всех сферах жизни, а особенно в работе. Ничего не бойтесь. Можете даже рисковать, удача будет на вашей стороне.

Весы

Вас ждет успех в любовных отношениях. Одинокие Весы смогут встретить свою вторую половинку, а те, кто уже в отношениях, могут решиться завести ребенка. А то и второго.

Близнецы

Осень подарит вам новые возможности. Вы сможете получить высшее образование или, например, переехать жить в другую страну. Также можете рассмотреть вариант со сменой профессии.

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Автор: Диана Могилевич