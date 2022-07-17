В это время мирным жителям лучше покинуть Украину.

Астролог Ангелина Вакулина составила прогноз на ближайшее время и выяснила, что осенью в Украине активизируются активные боевые действия.

По ее словам, уже сейчас начинается опасный период, поэтому мирным жителям лучше покинуть нашу страну.

"Лето - это репетиция осеннего замеса. Осенью военные начнут освобождать оккупированные территории", - написала Вакулина на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что ранее астролог Анна Ефремова составила прогноз для Украины и выяснила, что активные боевые действия в нашей стране будут продолжаться еще минимум полгода, но осенью наступит переломный момент.

"Украина должна продержаться до конца года любыми силами. Сентябрь 2022 облегчит ситуацию и смягчит ее. Но враг знает свои сильные места и своё сильное время! Именно сейчас события полугодичной давности наберут свои обороты с новой силой в разных аспектах нашей жизни", - написала Ефремова.

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