Эксперт уточнила, что осень станет переломной в войне.

Астролог Анна Ефремова составила прогноз для Украины и выяснила, что активные боевые действия в нашей стране будут продолжаться еще минимум полгода, но осенью наступит переломный момент.

"Украина должна продержаться до конца года любыми силами. Сентябрь 2022 облегчит ситуацию и смягчит ее. Но враг знает свои сильные места и своё сильное время! Именно сейчас события полугодичной давности наберут свои обороты с новой силой в разных аспектах нашей жизни", - написала Ефремова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что сейчас каждый переселенец и беженец может сделать так, чтобы весь мир не смог отвести взгляд от геноцида украинского народа.

"Все, кто остался в стране, помогайте друг другу чем можете и как только можете. Все, кто выехал, несите нашу культуру в массы и делайте все возможное, что только в ваших силах, чтобы никто не смог отвести взгляд от геноцида украинского народа", - добавила Ефремова.

Напомним, ранее известный таролог рассказала, когда Украина безоговорочно победит Россию.

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