По словам эксперта, ВСУ будут уничтожать российскую армию.

Украинский астролог Влад Росс сделал прогноз для Украины на ближайшее время и выяснил, что нас ждет уже этой осенью и что будет с российскими оккупантами.

Сейчас многие эксперты устрашают новостями о том, что лето - это демо-версия осени. Мол, что с сентября начнется настоящее месиво в Украине. Но так ли это? На этот вопрос в комментарии УНИАН ответил астролог Влад Росс.

"С сентября для оккупантов начнется полная "мясорубка". Вооруженные силы Украины начнут в хлам превращать российскую армию. Уже к осени мы сможем вернуть Херсон, начнем отвоевывать Луганскую и Донецкую области. Начнем отвоевывать и Запорожскую область", - сказал Росс.

Он добавил, что уже к ноябрю ВСУ погонят захватчиков к их административным границам. По словам эксперта, вскоре нас ждет переломный момент в войне. Он произойдет при схождении Марса (планета войны) и Урана, когда будет четкий переворот событий.

"Сейчас будет происходить невообразимая, устрашающая ситуация, а вот в августе будет перелом в войне с Россией. Мы пойдем в наступление по всем фронтам", - добавил астролог.

Напомним, ранее астролог заявила, что осенью в Украине начнется настоящий замес.

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