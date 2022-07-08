Это может произойти уже в ближайшее время.

Украинский астролог Влад Росс в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал, когда Вооруженные Силы Украины начнут вытеснять российских захватчиков с наших территорий.

"Контрнаступление будет после соединения Марса и Урана. Марс – это планета войны, а Уран – резкое изменение ситуации. В августе будет затмение, поэтому сразу после 1 августа начнется контрнаступление. А в октябре-ноябре Вооруженные силы Украины просто погонят российских оккупантов к их границам", - сказал Влад Росс.

Он добавил, что ноябрь будет благоприятным для переговоров. И если начать их в этот период, то они могут очень результативно закончиться.

Однако сейчас ситуация в стране остается опасной. Поэтому астролог пока не советует переселенцам и беженцам возвращаться домой.

Напомним, ранее известный экстрасенс рассказал, когда ВСУ "вмажут" оккупантам.

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