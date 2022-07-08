Макс Гордеев отметил, что победа Украины над Россией уже не за горами.

Украинский экстрасенс Макс Гордеев сделал расклад на картах Таро и определил, когда закончится война в Украине.

По его словам, 7 июля начался отсчет окончания войны. Он добавил, что победа Украины уже совсем близко.

"В этот день начала выходить вся нечисть. Наша нечисть. Вы должны понимать, что она очень сильная. И наши темные силы не рады тому, что в Украине сейчас находятся оккупанты. Поэтому будьте очень осторожны сейчас, оккупанты, потому что наши темные силы уже идут за вами в леса", - сказал Гордеев в программе "Утро с Украиной".

Он добавил, что под темными силами имел в виду всю злость и ненависть украинцев за разрушенные жизни и разбомбленную страну.

Напомним, ранее экстрасенс Роман Шептицкий ответил, будет ли второе нападение на Киев.

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