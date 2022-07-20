Находиться в этих городах сейчас очень опасно.

Украинский астролог Влад Росс назвал три города, которые в августе могут серьезно пострадать от российских оккупантов.

В комментарии УНИАН эксперт рассказал, что нужно срочно выезжать из Бахмута, Краматорска и Славянска. По словам Росса, эти города могут повторить судьбу Мариуполя и Харькова - городов, которые уже пять месяцев страдают от российской агрессии.

При этом Росс добавил, что ВСУ не сдадут эти города. Украинские военные будут держать оборону до последнего. Более того, он отметил, что вскоре военные начнут отвоевывать наши территории.

" Еще "жарко" будет в Мелитополе, Херсонской и Запорожской областях. Я призываю жителей этих городов и областей срочно покинуть территорию и скрыться в более безопасное место. Там будет страшное месиво", - добавил Росс.

Напомним, астролог предрекла Украине массовые разрушения и убийства.

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