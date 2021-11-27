Гороскоп карт Таро расскажет, что сулят карты каждому знаку Зодиака

Карты таро издавна используются людьми для предсказания будущего. В этих картах люди ищут предзнаменования судьбы и предупреждения. Гороскоп карт таро на декабрь расскажет, для кого последний месяц года окажется удачным, а кого ждут неприятности.

Овен

Карта месяца: Четверка пентаклей

В этом месяце Овны часто будут испытывать ревность. При чем не только ко вторым половинкам, но и к друзьям и родным. Также немало проблем принесет зависть. Зато на работе вас ожидает подъем.

Телец

Карта месяца: Двойка жезлов

Тельцы будут бороться за лидерство в семье и своем окружении. Ваше желание быть первым во всем может обидеть других. В отношениях с половинкой возможно угасание страсти. Карта советует вам эмоционально отдохнуть.

Близнецы

Карта месяца: Жрица

Читайте такжеЧто подарить Стрельцу на Новый год и день рождения: топ лучших презентовВ декабре ваша жизнь значительно изменится. Близнецы посмотрят на жизнь другими глазами, увидят то, чего ранее не замечали. Вы сможете разрешить давние проблемы и приобретете небывалую мудрость. Карта свидетельствует, что у вас может быть тайный поклонник.

Рак

Карта месяца: Паж мечей

Эта карта советует Ракам быть проще. В декабре из-за своего волнения и торопливости вы можете ухудшить и так скверную ситуацию. Вы можете вступить в пустой конфликт и найти себе проблемы на ровном месте. Будьте осторожны в своих высказываниях, особенно на работе.

Лев

Карта месяца: Жрец

Декабрь станет для вас хорошим месяцем для серьезных и ответственных решений вроде заключения брака и смены места работы. Львы сейчас могут похвастаться жизненной мудростью и обостренной интуицией. Карта гарантирует вам успех в творчестве и любовных делах.

Дева

Карта месяца: Влюбленные

В декабре Девам придется сделать трудный выбор между будущим и прошлым. Это решение сильно повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Карта имеет позитивное значение: Девам удастся сделать правильный выбор, даже если он будет выглядеть ошибочным.

Весы

Карта месяца: Семерка кубков

Карта предупреждает Весов, что в декабре вы совершите серьезную ошибку, о которой будете жалеть. Также не исключены проблемы со здоровьем, особенно если вы принимаете алкоголь. В декабре не отказывайтесь от помощи близких – она вам пригодится.

Скорпион

Карта месяца: Семерка пентаклей

Ваши усилия обязательно получат достойное вознаграждение, но нужно быть терпеливее. Карта обещает личностный и карьерный рост, хоть и очень медленный. В декабре не стоит рисковать и начинать новые дела.

Стрелец

Карта месяца: Паж жезлов

В декабре Стрельцы получат необычное и очень выгодное предложение. В следующем месяце вы почувствуете дух приключений. Вполне возможно, что вы попадете в комичную ситуацию или любовную авантюру.

Козерог

Карта месяца: Маг

В декабре вы почувствуете небывалый прилив сил. Вам будет по плечу любое дело. У Козерогов получится эффективно управлять сразу несколькими делами. Если вы давно хотели осуществить что-то, но боялись провала – действуйте уже сейчас.

Водолей

Карта месяца: Восьмерка жезлов

В декабре удача будет на вашей стороне. Водолеям будет везти так часто, что останется только правильно распорядиться подарками судьбы. В любовных отношениях Водолеев ждет гармония и взаимопонимание. Также удачным будет общение с родителями.

Рыбы

Карта месяца: Пятерка пентаклей

Карта сулит Рыбам тяжелый месяц. Ожидайте серьезных финансовых убытков, отсутствия уверенности в завтрашнем дне и крушения планов. В любовных отношениях Рыб наступит кризис. Зато здоровье Рыб будет практически безупречным.

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Автор: Екатерина Пулатова