Эксперт считает, что ретродвижение этой планеты может принести и положительные обстоятельства.

В период с 9 сентября по 2 октября продолжается цикл ретроградного движения планеты Меркурий. Обычно данный период сопровождается негативными обстоятельствами: поломка техники, выход из строя транспортных средств, отмена рейсов, утеря документов, кража денег и прочее. Однако есть события, которые происходят в положительном ключе.

Известный астролог Арина Артуровна у себя в Telegram-канале рассказала, для чего период с 9 сентября благоприятный.

Так, это время - идеальное, чтобы вернуться к забытых проектов или отложенного обучения, для починки техники, перестановки мебели в доме, а также для встреч со старыми друзьями и одноклассниками, которых давно не видели. Это отличный период для корректировок, починки и закрытия "хвостов", стоит использовать его с пользой.

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Астролог предупреждает, что из-за действия ретромеркурия у человека может быть некая рассеянность, расфокусировка внимания и ощущение потерянности. Для этого цикла это абсолютно нормальные чувства.

"Такое состояние может хвостом тянуться вплоть до 20 сентября. Однако, это хорошее время для людей творческих профессий, кому важно вдохновение, образное мышление и интуиция. Это может быть очень полезное время, когда можно немного замедлиться для отдыха и рефлексии", - резюмировала Арина Артуровна.

Напомним, ретромеркурий оставит без денег эти знаки Зодиака.

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