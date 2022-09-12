Ближайшие три недели будут неблагоприятными в плане финансов для Львов, Скорпионов и Водолеев.

Ретроградный Меркурий 2022, действие которого началось в пятницу, 9 сентября, уже во всю включился в работу. Под его влиянием происходят различные неприятные события.

Например, в плане финансов. Известный астролог Арина Артуровна рассказала о том, каким знакам Зодиака ретромеркурий больше всего навредит в плане денег.

Лев

Несмотря на то, что ближайшая неделя предоставит вам возможности для заработка, появятся еще и траты. Астролог советует не спешить покупать Айфон 14 (или любые другие ценные вещи), так как можно быстро разочароваться в покупке, или вещь может сломаться.

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Львам Арина Артуровна также предсказывает кражи, поэтому лучше следите за своими вещами.

Скорпион

У Скорпионов возникнет ситуация, когда придется взять в долг. Проблема в том, что деньги, взятые в долг во время ретроградного Меркурия, очень тяжело отдавать. Это не лучшее время чтоб к кому-то обращаться за помощью.

Водолей

Уроженцев этого знака Зодиака ждут серьезные риски на работе или в бизнесе. Рискуете потерять свои инвестиции. Также эксперт видит большие потери денег, шантаж или обман. Поэтому будьте осторожны, чтобы не попасть на крючок к злоумышленнику. Берегите свое имущество, не подписывайте сомнительных бумаг.

Напомним, известный астролог Анжела Перл ответила, как ретроградный Меркурий повлияет на все знаки Зодиака.

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