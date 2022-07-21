По словам эксперта, август несет опасность.

Астролог Ангелина Вакулина сообщила, что в августе будет несколько опасных дат, которые принесут нам разрушения и бомбежки. Также она отметила, что может быть наступление со стороны Беларуси.

"Под раздачу" могут попасть Житомир, Фастов, Бровары, Васильков и Белая Церковь. В этих городах может быть прилет российской ракеты. А произойти это может уже 5-6 августа 2022 года.

"В Днепре будут еще разрушения, однозначно. Стоит ожидать опасности и в Измаиле, Одесской области. Украину будут "деребанить" всю. Будет вторая и очень жестокая волна войны осенью. 5-6 августа, в случае тревоги, спуститесь в бомбоубежище", - предупредила астролог.

Напомним, ранее астролог Ангелина Вакулина предсказала самый ужасный период в войне. По ее словам, опасность нас ждет в период с 31 июля по 2 августа. Астролог отметила, что именно в этот промежуток времени может пострадать Киев.

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