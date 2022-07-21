По ее словам, сильно может пострадать и Киев.

Астролог Ангелина Вакулина составила прогноз для Украины на ближайшее время и определила самые опасные дни.

По ее словам, опасность нас ждет в период с 31 июля по 2 августа. Астролог отметила, что именно в этот промежуток времени может пострадать Киев.

"Предполагаю, что Киев может пошатнуться. Я думаю, что за эти 3 дня (с 31 августа по 2 июля, - УНИАН) что-то может случиться. Не игнорируйте тревоги. Будут и жертвы, и разрушения, как и угрожали оккупанты. Будут бомбить знатно", - написала астролог на своей странице в Instagram.

Не менее опасными, по словам эксперта, будут 5 и 6 августа. В этот период возможны теракты в некоторых украинских городах, как в Кременчуге.

Напомним, ранее астролог Влад Росс призвал срочно покинуть три города.

Эксперт рассказал, что нужно срочно выезжать из Бахмута, Краматорска и Славянска. По словам Росса, эти города могут повторить судьбу Мариуполя и Харькова - городов, которые уже пять месяцев страдают от российской агрессии.

Вас также могут заинтересовать новости: