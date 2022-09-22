Эксперт считает, что переломный момент наступит уже в октябре этого года.

Украинский астролог Яна Эзотеричка дала обновленный прогноз по войне в Украине. Эксперт считает, что бои на территории нашей страны могут продолжаться до середины 2023 года. Однако "горячая" фаза закончится раньше. Подробностями своих предсказаний она поделилась на YouTube-канале.

"Горячая фаза войны может закончиться 28 октября. Может быть не все дату в дату, но у нас будет Ретроградный Марс 28 октября, и Бог войны замедляется. Это не означает, что будет полное завершение войны, но будет замедление горячей фазы", - сказала Яна Эзотеричка.

Астролог добавила, что до этого времени оккупанты покинут еще некоторые населенные пункты. Путь освобождения в целом будет тяжелый, но, по словам Яны, важно продержаться до конца декабря.

Видео дня

"Мы имеем очень тяжелый путь. Те, кто хотел вернуться в Украину, нужно возвращаться сейчас или уже к концу войны. До Нового года Россия будет очень часто просить переговоры. Карты показывают, что армия РФ будет стараться отойти от некоторых территорий", - сказала Яна.

Также она прокомментировала проведение так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях. Она говорит, что это часть хитрого плана захватчиков.

"Это полное насилие над людьми. Скорее всего, они не смогут провести "референдум" и карты показывают, что это будет полный провал", - добавила астролог.

Напомним, экстрасенс ответила, когда для России наступит расплата за войну и зверства.

Вас также могут заинтересовать новости: