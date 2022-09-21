Как утверждает эксперт, осталось совсем немного времени до того, что Россия окончательно падет, а Украина окрепнет.

Экстрасенс Анна Ефремова сообщила, что россияне понесут расплату за весь тот вред, который причинили украинцам и миру. Как утверждает эксперт, страну-агрессора ждут ужасные последствия.

Самое ужасное в их будущем то, что если вовремя жители не возьмут все в свои руки, то часть людей будет в ужасе бежать из страны, а часть навсегда останется "у разбитого корыта". Деталями Ефремова поделилась в своем Telegram-канале.

"Он (Путин, - ред) не отступит, пока будет у власти. Россияне, не пропустите свой шанс. В ближайшее время у вас появится хороший шанс решить свой вопрос. Потом не жалуйтесь", - сказала Ефремова на видео.

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Отметим, что ранее экстрасенс сообщила, что начало 2023 года станет переломным для России.

"Если никто не услышит и не скажет "Стоп", начиная с 2023 Россия испытает то, о чем даже подумать не могла за последние 100 лет", - предсказывает экстрасенс.

А вот Украина, согласно ее прогнозу, выстоит и окрепнет.

Напомним, экстрасенс Макс Гордеев ответил, когда полностью освободят Восток Украины.

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