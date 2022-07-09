Влад Росс считает, что это может произойти уже в ноябре.

С 24 февраля 2022 года украинцы мечтают только об одном: лишь бы поскорее закончилась война. Военные, мирные жители, женщины и дети хотят услышать заветную фразу "Мы победили!"

Астролог Влад Росс в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал, когда это наконец может произойти.

По его словам, горячая фаза должна закончиться на ретроградном Марсе. Вероятнее всего, это произойдет около 21 ноября.

"Все поймут, что Владимир Путин проигрывает, а российская армия отходит к своим административным границам. Они начнут терять не только ныне оккупированный Херсон, но и другие города. И даже применение атомного оружия Путину не поможет", - сказал астролог.

Также он добавил, что полностью о завершении войны можно говорить только в следующем году, когда Россия подпишет капитуляцию.

"8 июля в день рождения нашего главнокомандующего Валерия Залужного произошло соединение Юпитера (планета победы) и Марса (планета войны). Уже в марте 2023 года будет подписана полная капитуляция России. И тогда мы заберем все свои территории, кроме Крыма. Этот полуостров Россия обменяет на снятие с себя всех санкций", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал точную дату, когда оккупанты исчезнут из Украины.

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