Этим людям следует отказаться от рисков и обезопасить себя.

Известный астролог Влад Росс дал интервью "Главреду", где рассказал о знаках Зодиака, которым в июне 2022 года не повезет.

Рак

С первых чисел месяца для представителей данного знака начинается сложный период.

"Позиция Солнца в июне хорошо отразится на некоторых качествах представителей знака Рак. Творить добро, достигать идеала, открыто помогать людям – вот к чему нужно стремиться Раку. Многие представители знака захотят уединиться. Временное отшельничество поможет открыть в себе много интересного. Ракам не будет нужно чрезмерное общение и повышенный интерес к своей персоне. Наоборот, превалировать будет желание уйти в тень и освободиться от всего лишнего", - говорит Влад Росс.

Астролог отметил, что Раки в ближайшее время столкнутся со сплетнями, интригами и коварством, поэтому не стоит терять бдительность.

Скорпион

Еще один знак, для которого июнь будет сложным - Скорпион. Это будет месяц испытаний, провалов и новых осознаний, трансформации и преобразований.

"Марс в 6-ом доме может давать Скорпиону травмы и сложные ситуации. И вообще, нужно быть очень внимательным в работе, ведь там могут обостриться отношения с коллегами, подчиненными, и возникнут конфликтные ситуации. Сложный ком неприятных обстоятельств может преследовать Скорпиона", - прокомментировал Росс.

Он добавил, что Скорпионам стоит быть очень внимательными на дорогах, так как есть риск попасть в ДТП.

Стрелец

Стрельцов в этом месяце ждут ссоры с близкими, споры с коллегами, неудачи в работе. Расположение Солнца в 7-ом доме обещает много контактов с противоположным полом.

"В начале месяца звезды советуют Стрельцу не начинать каких-либо важных дел, потому что Меркурий будет статичным. Но на второй неделе июня на представителей знака может обрушиться масса дел, которые требуют скрупулезного подхода", - сказал астролог.

Козерог

Еще один знак в числе неудачников месяца - Козерог. Представителям данного знака следует обдумать свои ошибки, постараться не принимать поспешных решений, общаться с друзьями, коллегами и семьей крайне сдержанно, не бросаться пустыми словами и громкими обещаниями.

Напомним, названы счастливчики июня по знаку Зодиака.

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