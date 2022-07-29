Финалист шоу "Битва экстрасенсов" Денис Маклашевский говорит, что сценариев развития событий в Украине из-за войны очень много, и они зависят от того, как поступают вышестоящие люди. Завершение войны он видит лишь через два года.
Как рассказал астроэксперт в YouTube-канале "Мій світ", все зависит от действий политиков. И потом, продолжил он, каждый человек по-разному трактует понятие "победа".
"Для меня победа - это когда полностью сохранение мира, и боевые действия окончательно закончены. И я ее как видел через два года, я говорю, что у каждого свое виденье победы", - говорит экстрасенс.
По его словам, к концу зимы у Украины будет очень много побед.
"Украину с осени ожидает очень большая трансформация. Будут победы и поддержка материального плана", - заявил Маклашевский.
Ранее астролог Алексей Кириченко дал прогноз относительно того, когда закончится война в Украине, и ответил на вопрос, случится ли это в 2022 году.