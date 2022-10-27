Аффирмации на любовь определенного мужчины могут помочь вам построить счастливые и крепкие отношения. Как это работает и что нужно произносить каждый день - читайте в нашем материале.

Аффирмации - это широко распространенное в психологии явление. Это формулы, постоянное повторение которых способствует материализации желаний. Аффирмации на любовь - это фразы, которые помогут запрограммировать любовный успех в жизни.

К такому способу найти партнера прибегают разные люди. Психологи утверждают, что аффирмации на любовь открывают в человеке принятие кого-то нового в его жизнь. Рассказываем, как они работают и какие есть особенности.

Как работают аффирмации на любовь и счастье

Психологи утверждают, что ту фразу, которую человек повторяет, он должен как бы проживать. Например, повторяя "Я с любовью думаю о себе и своей жизни", человек должен представлять то, как любовь выглядит в его жизни. Так, можно думать о близких людях, семье, возлюбленном, муже или человеке, к которому испытываешь симпатию.

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Если вы используете аффирмацию "Я красива. Мое тело сексуально", то нужно представлять себя в своем лучшем состоянии, воображать в красивой одежде и в красивом месте. Тогда появляется осознание и принятие своей привлекательности.

Однако не стоит ждать, что уже через 1 день у вас появится эффект. Он будет, безусловно. Однако для этого нужно проделать упражнения с прочтением аффирмаций хотя бы несколько раз.

Аффирмации на любовь для женщин

Вот топ-10 самых популярных фраз, которые нужно повторять для того, чтобы наладить личную жизнь

Я - привлекательна и интересна, поэтому нравлюсь мужчинам.

Я - красивая и мудрая, поэтому достойна настоящей любви.

Скоро я встречу самого лучшего мужчину.

Я принимаю каждого человека таким, каким он был задуман. Я готова прямо и открыто поговорить с любым.

Я наслаждаюсь собой.

Я вдохновляю людей.

Я люблю и любима.

Я отдаю любовь, и я получаю любовь.

Я позволяю себе проявлять любые чувства относительно людей.

Я принимаю чувства других людей.

Как правильно делать аффирмации на любовь

Эти фразы нужно произносить вслух, находясь наедине. Не стоит стесниться - произносите их громко и четко, чтобы максимально эффективно послать запрос во вселенную. Лучше делать это дважды, ведь лучше всего работают аффирмации на любовь перед сном и утром.

Напомним, астрологи рассказали, что с 1 ноября у этих знаков Зодиака начинается "белая полоса".

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