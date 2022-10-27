Аффирмации - это широко распространенное в психологии явление. Это формулы, постоянное повторение которых способствует материализации желаний. Аффирмации на любовь - это фразы, которые помогут запрограммировать любовный успех в жизни.
К такому способу найти партнера прибегают разные люди. Психологи утверждают, что аффирмации на любовь открывают в человеке принятие кого-то нового в его жизнь. Рассказываем, как они работают и какие есть особенности.
Как работают аффирмации на любовь и счастье
Психологи утверждают, что ту фразу, которую человек повторяет, он должен как бы проживать. Например, повторяя "Я с любовью думаю о себе и своей жизни", человек должен представлять то, как любовь выглядит в его жизни. Так, можно думать о близких людях, семье, возлюбленном, муже или человеке, к которому испытываешь симпатию.
Если вы используете аффирмацию "Я красива. Мое тело сексуально", то нужно представлять себя в своем лучшем состоянии, воображать в красивой одежде и в красивом месте. Тогда появляется осознание и принятие своей привлекательности.
Однако не стоит ждать, что уже через 1 день у вас появится эффект. Он будет, безусловно. Однако для этого нужно проделать упражнения с прочтением аффирмаций хотя бы несколько раз.
Аффирмации на любовь для женщин
Вот топ-10 самых популярных фраз, которые нужно повторять для того, чтобы наладить личную жизнь
- Я - привлекательна и интересна, поэтому нравлюсь мужчинам.
- Я - красивая и мудрая, поэтому достойна настоящей любви.
- Скоро я встречу самого лучшего мужчину.
- Я принимаю каждого человека таким, каким он был задуман. Я готова прямо и открыто поговорить с любым.
- Я наслаждаюсь собой.
- Я вдохновляю людей.
- Я люблю и любима.
- Я отдаю любовь, и я получаю любовь.
- Я позволяю себе проявлять любые чувства относительно людей.
- Я принимаю чувства других людей.
Как правильно делать аффирмации на любовь
Эти фразы нужно произносить вслух, находясь наедине. Не стоит стесниться - произносите их громко и четко, чтобы максимально эффективно послать запрос во вселенную. Лучше делать это дважды, ведь лучше всего работают аффирмации на любовь перед сном и утром.
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